Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: "4 bin lira civarı olması bekleniyor"

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyesinden gelecek habere çevirmişti. 2018 yılında bin lira olarak verilmeye başlanan ikramiye tutarı, 2021'de bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te ise 3 bin liraya yükseltilmişti.
Geçen yıl emekliler iki bayramda toplam 6 bin lira ikramiye alırken, bu yıl bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu.
Konuyla ilgili olarak AK Parti kaynakları açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bayram ikramiyesinin bu yıl için 4 bin lira civarı olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan yapılan açıklamada konunun pazartesi günü Meclis gündemine geleceği de aktarıldı.
Bayram ikramiyesinin 4 bin lira olması durumunda emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 8 bin lira almış olacak.
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