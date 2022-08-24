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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Aylık 1 bin 500 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...

24.08.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira yardımının ne zaman yapılacağı ile başvuruların nereden gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kirasını ödeyemeyen vatandaşlar için kira desteği yapıyor. Peki kira desteğine başvurmak için şartlar neler? Nasıl başvuru yapılır? İşte kira desteği ile ilgili ayrıntılar...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Aylık 1 bin 500 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...

İhtiyacı olan vatandaşlara devlet destekleri devam ediyor. Kirasını ödeyemeyen kişiler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.Bakanlık tarafından başlatılan sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi ailelere 1500 lira kira yardımı gerçekleştiriliyor.

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KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

-Sigortalı olmamak

-Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

-Mal varlığına sahip olmamak

-Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak

-Düzenli bir gelire sahip olmamak

-Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL

-Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL

-Bolu, Bingöl: 715 TL

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KİRA YARDIMI ÖDEMESİ NASIL ALINIYOR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları'na yapılan başvuru işlemlerinde ilk olarak başvuru yapan kişinin dar gelirli olup olmadığına bakılıyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı hane başına olacak şekilde ayarlanıyor.

Yani, yardım desteği kişi bazında değil hane bazlı gerçekleştiriliyor. Başvuru işlemini tamamlayan vatandaşlar başvuru tarihini takip eden ilk 15 gün içinde 1.500 TL tutarındaki kira yardımlarını banka hesaplarından veya PTT şubeleri aracılığı ile alınabiliyor.

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e-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA YARDIMI BAŞVURU YAPILIR MI?

Kira yardımı başvuru formuna ulaşmak isteyen ve başvurularının alınmasını isteyen vatandaşlara başvurularını e-Devlet resmi internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor. Eğer bir e-Devlet şifresi yoksa, PTT'lerden şifre alınarak giriş yapılabilir.

KİRA YARDIMI BAŞVURU FORMUNA NASIL ULAŞILIR?

T.C. kimlik numarasi ve şifrenizle giriş yapın,

Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,

"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın

"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir

Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin.

İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet kira yardımı
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