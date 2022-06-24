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Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! İşte hesaplara yatacağı tarih

24.06.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memurun beklediği 2022 yılı ek ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre kamu işçisinin ek ödemeleri bu yıl 4 Temmuz ve 16 Aralık'ta yapılacak.

Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! İşte hesaplara yatacağı tarih

Kamu işçilerine 2022 yılında yapılacak ek ödemelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak. (AA)

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Memur
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