Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor...Ankara kulisler asgari ücret için bu rakamı söylüyor! Emekliler için yeni düzenlemenin hazırlıkları başladı

Ocak ayına sayılı gün kaldı... Milyonlar çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyorken Deutsche Bank'ın yüzde 25 ile yüzde 30 tahmini gündemi adeta sallandırdı. Temmuz ayında ara zam alamayan asgari ücretli 2024 yılının başından beri 17 bin 2 lira ile geçinmeye çalışıyorken cebindeki para ise neredeyse 4 bin lira kadar eridi.

YENİ BİR TORBA TEKLİFİ GÜNDEMDE YOK

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, 2025 yılı asgari ücret için 23 ile 25 bin TL rakamları konuşulmaya başlandı. Konuşulan rakamların bütçeye getirisi de hesaplanırken aynı zamanda etki analizlerinin aralık ayından önce raporlanması bekleniyor.

AK Partili kaynaklar, Meclis’in yoğun gündemi nedeniyle, çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece yılbaşına kadar ekonomi düzenlemeleri içeren yeni bir torba teklifin gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 17.5 olarak tahmin edildi. Ekonomi yönetimi ise beklenen enflasyon oranında asgari ücrete bir zam yapmayı planlamasına rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bu rakamın kabul edilmesi beklenmiyor.

Eğer 2025 için öngörülen yüzde 17.5’lik enflasyon oranında artırılırsa asgari ücret 19 bin 977 lira olacak. Asgari ücret gerçekleşen enflasyon (yüzde 42) oranında artırılırsa 24 bin 142 lira olacak. Eğer asgari ücret 25 bin liraya çıkarsa artış oranı yüzde 47.04, 23 bin liraya çıkarılırsa yüzde 35.27 oranında artış yapılmış olacak.

BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMALARI EN AZ 25 BİN TL'Yİ GÖSTERİYOR!

Bakan Vedat Işıkhan'ın Yeniçağ Gazetesi'ne yaptığı açıklamada ise asgari ücretlinin enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini ifade etmişti. Bakan Işıkhan şu cümleleri kullanmıştı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak. Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve Bakanı olarak arzu ediyorum”

Işıkhan’ın açıklamaları en az 25 bin liralık asgari ücreti işaret ediyor. Çünkü geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 10 bin 8 lira olan asgari ücret, yılın ikinci yarısında 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Bu yıl ise yüzde 65’lik artışla 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı.

Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranı emekli aylıklarını ve memur maaşlarını da etkileyecek. Memurların toplu sözleşme nedeniyle aldıkları yüzde 10 ile gerçekleşecek enflasyon arasındaki farkı alacaklar.

EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI!

Herhangi bir yasal düzenleme yapılmazsa kök ücreti 10 bin 979 lira ve altında olup aylığı 12 bin 500 liraya tamamlanan emekliler için herhangi bir ücret artışı olmayacak. Çünkü 10 bin 979 liralık kök ücrete ikinci yarıdaki olası yüzde 13.85’lik enflasyon eklenince 12 bin 500 liraya çıkıyor. İkinci yarıdaki enflasyon yüzde 13.85 olursa kök maaşı 12 bin 500 lira olanlar 14 bin 231 lira almaya başlayacaklar.

Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler düşünülürken, bu değişikliklerin 2025’ten önce gerçekleşmesi mümkün görülmüyor. Kök maaşıyla ilgili sorunun bir an önce çözülmesi konusunda çalışan Hükümet, bu sorunu ve emeklilikle ilgili sistemli değişikliği 2025 yılı bütçesini gördükten sonra hayata geçirmeyi hedefliyor.

AK Parti’de, Ocak ayı için en düşük emekli maaşının ne kadar olmasına ilişkin bir taraftan etki analizlerini çıkarırken, bir taraftan da ne kadar olması konusunda çalışma başlatıldı. Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşlarının 14 ile 16 bin TL arasında olacağı varsayımıyla bunun bütçeye etkisi hesaplanıyor. Bu analizler yapılırken, enflasyon oranını da görmek gerektiğinin altı çiziliyor.