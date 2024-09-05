Mısır ile ilişkilerde yeni dönem! 'Birçok alanı etkileyecek'

2024 biterken ABD’den güzel haberler gelmeye başladı. Özellikle konut maliyetlerinin pandemi öncesine döneceği ve 2025’te istenen seviyeye çekileceği ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlandı. Bu rapor Dünya çapında faaliyet gösteren ajansların ekonomi manşetlerinde yer aldı.

Barınma ve yapı maliyetlerinin düşmesi ile oluşacak dalgalanmayla diğer sektör ve parametrelerde enflasyonun düşeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Peki düşen enflasyon nasıl korunacak? Ekonomist Eren Akgül konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, “Bütün mesele dar boğazdan geçerek büyük sınav veren ve bu sınavı devam edecek olan ülke ekonomisinin enflasyonu tek haneye indirerek koruması” yorumunu yaptı.

MISIR İLE İLİŞKİLER BİRÇOK ALANDA HAREKET YARATACAK

“Ülkemizin önceliği, bulunduğu jeopolitikte değişken siyasi koşullardan direk etkilenen ekonominin güçlü temellerle birinci hedef olarak enflasyonun kontrol altına alınarak yabancı yatırımcı ile üretime ağırlık vermesi, bölgesel manada olabilecek değişiklikleri savaş ve buna benzer çatışma ortamlarında güçlü sağlam durması tek önceliği olmalıdır” ifadelerini kullanan Akgül, “Özellikle son günlerde yüz yirmi milyon nüfusa sahip Mısır ile yeniden kurulan ilişkiler ve anlaşmalar inşaat ve gıda sektörü başta olmak üzere zaman içinde birçok alanda hareketliliğe sebep olacaktır” dedi.

Bölgesel ilişkilerin ekonomideki önemine de değinen Akgül, “İyimser bakış açısı ile ABD seçimleri sonrası Ukrayna savaşının bitmesi ve Gazze savaşını ateşkes ile son bulması temennileri ile Suriye ve Mısır ile yeniden kurulan diyalogların oluşturacağı pozitif dalganın sağlam ekonomik politikalar ile nihayetine ereceği iyimser temennilerimiz arasında yerini alacaktır” diye konuştu.

“DOLAR KURUNDAKİ BEKLENTİLER PİYASADA KABUL GÖRDÜ”

Dalgalı kur politikasını benimseyen hükümetin Dolar/TL kuru ile ilgili herhangi bir tahmini olmasa da kurumlar öngörülerini zaman zaman güncelliyor. Bu kapsamda, “Yıl sonu beklenen dolar kurunun farklı merkezler tarafından farklı fiyatlandırmaları ile beklenenin üstünde gerçekleşecek olmasının da artık piyasanın kabulü rakamlar açısından değerlendirildiğinde negatif yönde etki oluşturulmayacağı kabul gören birçok ekonomist açısından satın alınmıştır” diyen Akgül, “Barınma enflasyonun incelendiği yabancı raporların vatandaşların hayatına hızla yansıması ve ekonomizmin bu beladan bir an önce kurtularak hak ettiği trende girmesi en büyük temennimiz” açıklamasında bulundu.

EREN AKGÜL KİMDİR?

Lisans ve yüksek lisans egitimini ekonomi üzerine yapan Eren Akgul , Türkiye’de başta enerji sektörü olmak üzere birçok sektörde banka garantileri, akredifler, kredi çözümlerini İsviçre merkezli olarak gerçekleştirmiştir. Credit Suisse, UBS gibi bankalar ile yürüttüğü stratejik iliskilerle yukarıdaki sektörlerdeki firmalara finansman sağlamıştır. Eren Akgul ingilizce ve Fransızca’yı ana dili gibi konuşmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.