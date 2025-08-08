Ev Yaşam Ev Yaşam
Mobilden Akbanklı olanlara özel %2.09 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı
Mobilden Akbanklı olanlara özel %2.09 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı

Tuğçe Gülçiçek
Günümüzde bankacılık işlemleri sadece hızla değil, akıllıca da yapılmalı. Şubeye gitmeden, telefonunuzdan dakikalar içinde banka müşterisi olmak artık mümkün ve bu kolaylıkla birlikte gelen fırsatlar da bir hayli cazip. Özellikle finansal ihtiyaçlarınıza çözüm ararken süreçlerin sade ve ulaşılabilir olması büyük önem taşıyor. İşte tam bu noktada mobilden Akbanklı olanlara özel %2,09 faizli, 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı öne çıkıyor. İşte kampanya ile ilgili detaylar...

Bazen hayat hızla değişir; planlar büyür, ihtiyaçlar çoğalır. Böyle anlarda güvenilir, hızlı ve avantajlı çözümlere ulaşmak istersiniz. Zamana karşı yarışırken bankacılık işlemlerinizin de sizi yavaşlatmaması gerekir. "Bankaya gitmeyeyim, uzun prosedürlerle uğraşmayayım, hemen kredimi alabileyim!" diyorsanız Akbank mobilden müşteri olanlara özel %2,09 faizli 12 ay vadeli ve 100.000 TL'ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Kampanya sadece 18 Ağustos'a kadar geçerli! arasında geçerli! Detayları merak ediyorsanız içeriğimizi okumaya devam edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

%2,09 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatı burada!

Mobilden Akbanklı olanlara özel %2.09 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı 1

Bankaya gitmeden, yalnızca birkaç adımda müşteri olabilmek mümkün. Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olanlar, bu dijital kolaylığa ek olarak özel bir kredi avantajından da faydalanabiliyor. Akbank Mobil’den müşteri olduktan sonra, 15 gün içinde başvuru yaparak %2,09 faiz oranlı, 12 ay vadeli ve 100.000 TL’ye kadar bireysel ihtiyaç kredisine sahip olabilirsiniz. Kampanya, 8 – 18 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli.

İşte A'dan Z'ye kampanya başvuru adımları

Mobilden Akbanklı olanlara özel %2.09 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı 2

  • Öncelikle telefonunuza Akbank Mobil uygulamasını indirmelisiniz. Mobil uygulamayı indirmek için buraya tıklayarak SMS ile gelen linkten uygulamayı indirebilir ya da QR kodu okutarak yükleyebilirsiniz.

  • Uygulamayı açtıktan sonra “Akbanklı Olmak İstiyorum” seçeneğine tıklayarak başvuru adımlarını takip etmelisiniz.

  • Akbanklı Olma süreciniz, “Akbanklı Olmak İstiyorum” butonuna tıklamanız sonrasında kişisel bilgilerinizi doldurmanız ve telefonunuza gelen cep şifreyi başarılı girmeniz itibarıyla kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.

  • Başvurunuzu 08.00 – 01.00 saatleri arasında tamamlayarak dakikalar içinde şubeye gitmeden yapabilirsiniz.
Tüm detaylar ve kampanya koşulları burada

Mobilden Akbanklı olanlara özel %2.09 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı 3

  • Kampanyadan 8 Ağustos 2025 – 18 Ağustos 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir. Akbank'ın herhangi bir ürün/hizmetini aktif olarak kullanmayan ve inaktif statüde yer alan müşteriler de Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” butonu üzerinden adımları tamamlayarak / aktifleşerek kampanyadan yararlanabilir.

  • Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 veya %0,99 faizli avantajlı kredi kampanyalarımızdan yararlanan müşterilerimiz bu kampanyadan faydalanamaz.

  • Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 100.000 TL, maksimum vade ise 12 aydır.

  • Mobilden Akbanklı olan yeni müşteriler, müşteri oldukları tarih itibarıyla başlayarak maksimum 15 gün içerisinde işsizlik sigortalı ve %2,09 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilir. Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak ve ilk defa Akbanklı olacak müşteriler, belge işlemlerinin 18 Ağustos’a kadar tamamlanması ve evrakların bankaya gelmesi ile birlikte Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.

  • Kampanya kapsamındaki tutar ve vade sınırlarında kalan işsizlik sigortalı kredi başvurusu Akbanklı Ol sürecinin tamamlanması ardından Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.

  • Söz konusu kredi talepleri Akbank tarafından değerlendirilerek müşterinin talebi banka kredi politikalarına istinaden olumlu bulunursa karşılanır.

  • Başvuruların Akbank tarafından olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi veya Şube aracılığı ile kullanılabilir.

  • Kampanyadan yalnızca gerçek kişi müşteriler faydalanacak olup kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici / ihtiyaç kredisidir.

  • Mobilden Akbanklı olan müşteriler avantajlı kredi kampanyasından sadece bir kere yararlanabilir.

  • Aylık %2,09 faiz oranı 100.000 TL’ye kadar ve maksimum 12 ay vade ile kullandırılan ihtiyaç kredisi kampanyası hayat sigortası yapılması durumunda geçerlidir. Sigortasız kredi tercih edilmesi halinde %2,09 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası geçerli olmayacaktır. Sigortasız ihtiyaç kredisinin, maksimum kredi tutarı 100.000 TL, maksimum vadesi 12 ay olup aylık faiz oranı %4,28’dir.

  • Sigortalı ihtiyaç kredisi kampanyasından, işsizlik sigortası yapılması uygun müşteriler faydalanabilirler. (İşsizlik teminatlı hayat sigortalı kredilerde müşterinin yaşı 60’ı aşamaz.)

  • Kredi başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

  • Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

Daha fazla bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

