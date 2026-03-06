FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Modifiye araçlara ağır yaptırım! Sanayi esnafı tepkili

Yeni Trafik Kanunu kapsamında araçlarda fabrika çıkışı dışında yapılan birçok değişiklik yasaklandı. Gürültülü egzozdan araç içi ekranlara kadar pek çok aksesuar ceza kapsamına alınırken, oto sanayi esnafı işlerin durma noktasına geldiğini belirterek tepki gösterdi.

Modifiye araçlara ağır yaptırım! Sanayi esnafı tepkili

Yeni trafik düzenlemesiyle araçlarda yapılan modifiye ve aksesuar değişikliklerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Gürültü çıkaran egzoz sistemleri, sürücünün görüş alanına giren ekran ve cihazlar ile çeşitli ışıklı aksesuarlar yasak kapsamına alınırken, uygulamanın başlamasıyla birlikte oto sanayilerdeki aksesuar dükkanlarının büyük ölçüde boş kaldığı belirtiliyor.

Yeni düzenlemeye göre araçların mümkün olduğunca fabrika çıkışlı haliyle trafikte kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda araç içinde sürücünün görüş alanına giren kamera veya ekran bulundurulması, yüksek sesli müzik sistemleri, abart egzoz kullanımı ve araçların renkli ışıklı aksesuarlarla süslenmesi yasaklandı.

Modifiye araçlara ağır yaptırım! Sanayi esnafı tepkili 1

Trafik polisleri, sokaklarda gürültü yaparak dolaşan, drift atan, yüksek sesle müzik dinleyen ve siyah camlı araçlarla çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik denetimlerini artırdı. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışan sürücülere 21 bin lira ceza kesildiği, bazı sürücülerin ise denetimlerden kaçmaya çalıştığı belirtildi. Kaçanlara 200 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabildiği ifade edilirken, araçların da trafikten men edildiği bildirildi.

21 BİN LİRA CEZA

Düzenlemede ses sistemleri ve araç içi cihazlarla ilgili maddeye de açıkça yer verildi. Buna göre, “Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.

Araç üzerinde mevzuata aykırı şekilde yapılan değişiklikler için de ayrı bir yaptırım uygulanıyor. Düzenlemede şu ifadeler yer aldı:

“Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması yasaktır. Mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir. Yapılan bu değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye ayrıca 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Üçüncü cümle kapsamında işlem yapılan araç otuz gün süreyle trafikten menedilir ve men süresi sonunda araç mevzuata uygun duruma getirilmeden teslim edilmez.”

Modifiye araçlara ağır yaptırım! Sanayi esnafı tepkili 2

ARABA YARIŞLARINA PARA CEZASI

Yeni düzenleme şehir içinde izinsiz araç yarışı yapanlara da ağır yaptırımlar getiriyor. Kanunda bu durum, “İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır. Yarış yapılan araçlar altmış gün süreyle trafikten menedilir.” şeklinde ifade edildi.

Modifiye araçlara ağır yaptırım! Sanayi esnafı tepkili 3

PSİKOLOJİK TEST ZORUNLULUĞU

Kuralları ihlal eden sürücüler için psikoteknik değerlendirme şartı da getirildi. Düzenlemede, “Bu madde kapsamında geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için, geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin ibrazı ve bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur.” denildi.

Modifiye araçlara ağır yaptırım! Sanayi esnafı tepkili 4

ESNAF TEPKİLİ

Yeni kuralların yürürlüğe girmesinin ardından oto sanayi sitelerinde modifiye ve aksesuar satışı yapan dükkanların büyük ölçüde boş kaldığı belirtiliyor. Bazı esnaf, iş yapamadıklarını ifade ederek sosyal medya üzerinden tepki videoları paylaşmaya başladı.

Esnaf, ürünler satın alınırken herhangi bir yasak bulunmadığını ancak sonradan getirilen düzenleme nedeniyle satış yapamaz hale geldiklerini savunuyor.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
500 bin sosyal konut projesi için kura çekilecek500 bin sosyal konut projesi için kura çekilecek
ABD'li bankadan petrol için korkutan tahmin! 3 haneli rakamları işaret ettiABD'li bankadan petrol için korkutan tahmin! 3 haneli rakamları işaret etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
modifiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.