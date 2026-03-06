Modifiye araçlara ağır yaptırım! Sanayi esnafı tepkili

Yeni trafik düzenlemesiyle araçlarda yapılan modifiye ve aksesuar değişikliklerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Gürültü çıkaran egzoz sistemleri, sürücünün görüş alanına giren ekran ve cihazlar ile çeşitli ışıklı aksesuarlar yasak kapsamına alınırken, uygulamanın başlamasıyla birlikte oto sanayilerdeki aksesuar dükkanlarının büyük ölçüde boş kaldığı belirtiliyor.

Yeni düzenlemeye göre araçların mümkün olduğunca fabrika çıkışlı haliyle trafikte kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda araç içinde sürücünün görüş alanına giren kamera veya ekran bulundurulması, yüksek sesli müzik sistemleri, abart egzoz kullanımı ve araçların renkli ışıklı aksesuarlarla süslenmesi yasaklandı.

Trafik polisleri, sokaklarda gürültü yaparak dolaşan, drift atan, yüksek sesle müzik dinleyen ve siyah camlı araçlarla çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik denetimlerini artırdı. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışan sürücülere 21 bin lira ceza kesildiği, bazı sürücülerin ise denetimlerden kaçmaya çalıştığı belirtildi. Kaçanlara 200 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabildiği ifade edilirken, araçların da trafikten men edildiği bildirildi.

21 BİN LİRA CEZA

Düzenlemede ses sistemleri ve araç içi cihazlarla ilgili maddeye de açıkça yer verildi. Buna göre, “Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.

Araç üzerinde mevzuata aykırı şekilde yapılan değişiklikler için de ayrı bir yaptırım uygulanıyor. Düzenlemede şu ifadeler yer aldı:

“Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması yasaktır. Mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir. Yapılan bu değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye ayrıca 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Üçüncü cümle kapsamında işlem yapılan araç otuz gün süreyle trafikten menedilir ve men süresi sonunda araç mevzuata uygun duruma getirilmeden teslim edilmez.”

ARABA YARIŞLARINA PARA CEZASI

Yeni düzenleme şehir içinde izinsiz araç yarışı yapanlara da ağır yaptırımlar getiriyor. Kanunda bu durum, “İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır. Yarış yapılan araçlar altmış gün süreyle trafikten menedilir.” şeklinde ifade edildi.

PSİKOLOJİK TEST ZORUNLULUĞU

Kuralları ihlal eden sürücüler için psikoteknik değerlendirme şartı da getirildi. Düzenlemede, “Bu madde kapsamında geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için, geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin ibrazı ve bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur.” denildi.

ESNAF TEPKİLİ

Yeni kuralların yürürlüğe girmesinin ardından oto sanayi sitelerinde modifiye ve aksesuar satışı yapan dükkanların büyük ölçüde boş kaldığı belirtiliyor. Bazı esnaf, iş yapamadıklarını ifade ederek sosyal medya üzerinden tepki videoları paylaşmaya başladı.

Esnaf, ürünler satın alınırken herhangi bir yasak bulunmadığını ancak sonradan getirilen düzenleme nedeniyle satış yapamaz hale geldiklerini savunuyor.