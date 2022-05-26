MOTORİN FİYATI 26 MAYIS 2022! Motorine zam mı geldi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Mazot ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

Motorin fiyatları 26 Mayıs Perşembe günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere LPG ve güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 26 Mayıs 2022 Perşembe motorine zam mı geldi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Mazot ne kadar oldu sorularının yanıtı ve ayrıntılar haberimizde...

MOTORİN FİYATI 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Zam öncesi motorin fiyatları İstanbul'da 22.10 TL, Ankara'da ve İzmir'de 22.21 TL.

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Motorine zam geldi. Fakat henüz beklenen zam pompa fiyatlarına yansımadı.

MOTORİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Beklenen zam pompaya yansıdığında ise fiyatlar 23 TL'nin üzerinde olacak.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,94 TL

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,95 TL

