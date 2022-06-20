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MOTORİN FİYATI GÜNCEL 2022! 20 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

20.06.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları güncel listesi 20 Haziran 2022 Pazartesi yani haftanın ilk gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken 20 Haziran itibariyle motorine zam gelip gelmediği araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Peki 20 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İşte 20 Haziran 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATI GÜNCEL 2022! 20 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Motorin zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle akaryakıt fiyatları ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatları ilgili 'zam' açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki 20 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. 'Benzin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 20 Haziran 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin fiyatları haberimizde...

MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

Motorine 17 Haziran'da bir zam daha yapıldı. Böylece son zamla birlikte İstanbul'da 29.19'dan satılan motorinin litresi 29.99'a, Ankara'da 30.1'e, İzmir'de ise 30.11 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzine zam gelmedi. 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda benzinin litresi 26,24 TL'ye çıkmıştı. Öte yandan İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı 11.61 TL, Avrupa yakasında ise 11.82 TL.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi. Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.85 TL.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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