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MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 28 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 28 Haziran 2022 Salı

28.06.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 28 Haziran 2022 Salı günü yani haftanın ikinci iş gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt pompa satış fiyatları bilhassa İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan araç sahibi kişiler tarafından her gün ekseriyetle araştırılıyor. Akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Peki 28 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İşte 28 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 28 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 28 Haziran 2022 Salı

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar her gün internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Brent petrol piyasasında yaşanan sert düşüş ile birlikte dolardaki sakin seyir nedeniyle geçtiğimiz hafta indirim açıklaması yapılmıştı. Peki 28 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 28 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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