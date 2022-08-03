MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 3 Ağustos motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Akaryakıt fiyatlarına bilindiği üzere petrol ve dolar kurundaki hareketlilik yön veriyor. Peki 3 Ağustos motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İşte 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin fiyatları...
Motorin
İstanbul: 24,51
Ankara: 24,64
İzmir 24,64
İstanbul: 22,23 TL
Ankara: 22,38 TL
İzmir: 22,38 TL
30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.
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