MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 5 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 5 Temmuz 2022 Salı

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle vatandaşlar 5 Temmuz 2022 Salı günü de arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Öte yandan benzine 96 kuruş zam gelmesi öngörülüyor. Peki 5 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 5 Temmuz 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen üst üste indirimlerin ardından araç sahipleri motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. 29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 TL oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

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Ankara'da 30,11'tl'den satılan motorinin litresi 27,54 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 30.11 TL'den satılan motorinin litresi 27,54 TL'ye geriledi.

BENZİN FİYATLARI

İstanbul: 25.17 TL

Ankara: 25.29 TL

İzmir: 25.29 TL

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.



