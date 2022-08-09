MOTORİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 9 Ağustos motorin ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? Bugün akaryakıta indirim geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle her gün vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Brent petrol piyasasında yaşanan düşüş sebebiyle geçtiğimiz günlerde indirim gelmişti. Vatandaşlar internette "9 Ağustos motorin ne kadar, kaç TL?", "Benzin kaç lira?", "Bugün akaryakıta indirim geldi mi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları haberimizde...

9 AĞUSTOS 2022 MOTORİN FİYATI NE KADAR?

Benzinin litresine 6 Ağustos itibariyle 2,23 TL, motorinin litresine ise 1,15 TL indirim yapıldı.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 39 kuruşa geriledi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin litresi 23 lira 51 kuruş oldu.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

Motorinin litresi İzmir'de ise 23 lira 51 kuruşa geriledi.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 20 lira 17 kuruş oldu.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de ise 20 lira 15 kuruşa düştü.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.



