FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MOTORİN FİYATI SON DURUM! 13 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 13 Temmuz 2022 Çarşamba

MOTORİN FİYATI SON DURUM! 13 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 13 Temmuz 2022 Çarşamba

13.07.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün Brent petrolün fiyatı 100 doların altına düştü. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarında son durum bu gelişmenin ardından merak konusu oldu. Peki 13 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İşte 13 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATI SON DURUM! 13 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü de internette araştırılıyor. Brent petrolün 100 doların altına düşmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki 13 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 13 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,19 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 25,30 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı 25,32 TL

Benzine zam mı geldi?

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10,21 TL, Ankara'da 10,53 TL, İzmir'de ise 10,33 TL.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi! Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!
Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi! Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!
51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor! 51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! O imam için karar verildi

Doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! O imam için karar verildi

Öfkeli koca dehşeti! 2 ölü 1 yaralı var...

Öfkeli koca dehşeti! 2 ölü 1 yaralı var...

Araba satışlarında acil durum önlemi!

Araba satışlarında acil durum önlemi!

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! 1 Ağustos'ta...

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! 1 Ağustos'ta...

Kayıp yüzde 7'yi geçti! Çakılıyor...

Kayıp yüzde 7'yi geçti! Çakılıyor...

Tüketici kredisi için BDDK’dan net açıklama

Tüketici kredisi için BDDK’dan net açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.