MOTORİN FİYATINA İNDİRİM! 10 Ağustos 2022 benzin, mazot, ve akaryakıt fiyatları ne kadar? İndirim sonrası İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

Motorin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarının 140 dolarla tarihi zirvesinden 96 dolarlara kadar gerilemesi yurt içinde akaryakıt fiyatlarında düşüşe neden oldu. Petroldeki düşüş sonrasında akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Geçtiğimiz cumartesi günü benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş düşmüştü. Şimdi ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere geçtiğimiz aylarda 30 lirayı gören motorin litre fiyatına yeni bir indirim daha yapıldı. Benzin litre fiyatında ise değişiklik yapılmadı. Peki 10 Ağustos 2022 benzin, mazot, ve akaryakıt fiyatları ne kadar? İndirim sonrası İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları ve detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz cumartesi günü benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş düşmüştü. Şimdi ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere geçtiğimiz aylarda 30 lirayı gören motorin litre fiyatına yeni bir indirim daha yapıldı ve fiyatlar 1 lira daha aşağı çekildi. Benzin litre fiyatında ise değişiklik yapılmadı.
Motorinin litresi ise İstanbul'da 22 lira 37 kuruşa geriledi.
Ankara'da motorinin litresi 22 lira 46 kuruş oldu.
Motorinin litresi İzmir'de ise 22 lira 47 kuruşa geriledi.
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa geriledi.
Ankara'da benzinin litresi 20 lira 17 kuruş oldu.
Benzinin litresi İzmir'de ise 20 lira 15 kuruşa düştü.
30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.
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