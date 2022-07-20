MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL! 20 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle vatandaşlar 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü de internette araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki 20 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 20 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...
Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.
İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş
Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.
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