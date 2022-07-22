MOTORİN FİYATLARI SON DURUM! 22 Temmuz motorin ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Motorin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin ayrıntılar 22 Temmuz 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 22 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.



