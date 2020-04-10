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  4. Motorin fiyatlarına 7 kuruş indirim bekleniyor

Motorin fiyatlarına 7 kuruş indirim bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2020 10:20 | Son Güncelleme

Motorinde, bu gece 7 kuruş yeni bir indirim bekleniyor. Benzinde ise indirim ya da zam beklenmiyor.

Motorin fiyatlarına 7 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde, bu gece 7 kuruş yeni bir indirim bekleniyor. Benzinde ise indirim ya da zam beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
motorin, akaryakıt,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu ne ya bir indir bir bindir birileri alsın şu kamandayı ellerinden bunların:)
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