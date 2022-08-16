MOTORİN FİYATLARINA ZAM VAR MI? 16 Ağustos motorin ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? Güncel benzin ve motorin fiyatları

Motorin fiyatlarına zam geleceği yönündeki haberler sonrası birçok kişi internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Bu gece motorin litre fiyatına yapılması planlanan 1,26 liralık zamma ilişkin bir gelişme yaşandı. Peki 16 Ağustos motorin ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İşte 16 Ağustos 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Motorinin litre fiyatına 1,26 liralık zam geleceği aktarılmıştı. Petrolde yaşanan yüzde 5’lik sert düşüşün ardından 1,26 liralık zam iptal edildi.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 lira oldu.
Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 23,27 liraya yükseldi.
İzmir'de motorinin fiyatı 23,28 TL oldu.
İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL
Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL
Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL
30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.
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