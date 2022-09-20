MOTORİNE İNDİRİM! 20 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin fiyatı kaç 20 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları son dakika gelişmesi sonrası merak edildi. Araç sahipleri arama motorlarında akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki, motorine indirim mi geldi? 20 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? 20 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...
20 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,74 TL indirim geldi.
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL
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