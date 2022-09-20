MOTORİNE İNDİRİM! 20 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin fiyatı kaç 20 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları son dakika gelişmesi sonrası merak edildi. Araç sahipleri arama motorlarında akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki, motorine indirim mi geldi? 20 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? 20 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

20 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,74 TL indirim geldi.

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

