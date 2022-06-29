MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 29 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 29 Haziran 2022 Çarşamba

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 29 Haziran 2022 Çarşamba günü de internette konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Akaryakıt fiyatları için vatandaşların günlerdir merakla beklediği indirim haberi nihayet geldi. Peki 29 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 29 Haziran 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...
Geçtiğimiz hafta sert düşen petrol fiyatları ve BDDK’nın döviz kararı ile 16 seviyelerine geri dönen dolar/TL kuru 30 lira seviyesine yükselerek rekor kıran motorin litre fiyatına indirim olarak yansıdı.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,50 TL oldu.
Benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.
Ankara'da 30,11'tl'den satılan motorinin litresi 27,54 TL'ye geriledi.
Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL.
İzmir'de 30.11 TL'den satılan motorinin litresi 27,54 TL'ye geriledi.
İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.
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