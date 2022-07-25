FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR! 25 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR! 25 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

25.07.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Motorin fiyatı zamlardan sonra 30 TL'ye kadar yükseldikten sonra motorine indirim uygulanması bekleniyor. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 25 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR! 25 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Benzin fiyatları her an gelebilen indirim ve zam haberleri nedeniyle yakından takip ediliyor. 25 Temmuz Pazartesi günü de araştırmalar devam etti. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Salı günü motorine indirim uygulanacak. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar internette araştırmalarına hız kazandırdı. Peki 25 Temmuz motorin ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Benzin kaç lira? İşte 25 Temmuz 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları ve ayrıntılar...

Benzine zam mı geldi?

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorine 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruşluk indirim bekleniyor. Gelecek indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 TL'ye düşecek.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

Benzine zam mı geldi?

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası açıkladı! Kapasite kullanım oranı arttıMerkez Bankası açıkladı! Kapasite kullanım oranı arttı
Darphaneden Türk Lirası için yeni hamleDarphaneden Türk Lirası için yeni hamle
Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenlerBankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kılıçdaroğlu, adaylığını fiilen ilan etti'

'Kılıçdaroğlu, adaylığını fiilen ilan etti'

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

Emekliye güzel haber! 28'inde hesaplarda olacak

Emekliye güzel haber! 28'inde hesaplarda olacak

12 ay boyunca 550 TL alacaklar!

12 ay boyunca 550 TL alacaklar!

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! 1 Ağustos'ta...

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! 1 Ağustos'ta...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.