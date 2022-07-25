MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR! 25 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk iş gününde de vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Salı günü motorine indirim bekleniyor. 25 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları ve detaylar haberimizde...

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorine 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruşluk indirim bekleniyor. Gelecek indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 TL'ye düşecek.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

