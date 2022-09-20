Motorine indirim mi geldi? 20 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç 20 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları son dakika gelişmesinin ardından merak konusu oldu. Bilindiği üzere brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor. Peki, motorine indirim mi geldi? 20 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? 20 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...
20 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,74 TL indirim geldi.
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum