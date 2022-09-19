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Motorine indirim mi gelecek? 19 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? 19 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları!

19.09.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili ile ilgili son dakika gelişmeleri 'indirim' haberleri sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Petroldeki dalgalanma ile bir önceki hafta akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberleri üst üste gelmişti. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, 19 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? benzin fiyatı kaç TL? İşte 19 Eylül güncel benzin ve motorin fiyatları...

Motorine indirim mi gelecek? 19 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? 19 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin ve benzin fiyatları 19 Eylül 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Brent petrolün 91-93 dolar seviyelerinde oluşu mazot fiyatı için yeni indirimi gündeme getirdi. Peki, 19 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? benzin fiyatı kaç TL? İşte 19 Eylül 2022 Pazartesi gününün benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

20 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,76 TL indirim bekleniyor.

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İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 24,86 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL

b2

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,97 TL
LPG: 10,94 TL

b3

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,99 TL
LPG: 10,74 TL

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