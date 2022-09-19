Motorine indirim mi gelecek? 19 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? 19 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin ve benzin fiyatları 19 Eylül 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Brent petrolün 91-93 dolar seviyelerinde oluşu mazot fiyatı için yeni indirimi gündeme getirdi. Peki, 19 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? benzin fiyatı kaç TL? İşte 19 Eylül 2022 Pazartesi gününün benzin ve motorin fiyatları...
20 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,76 TL indirim bekleniyor.
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 24,86 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,97 TL
LPG: 10,94 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,99 TL
LPG: 10,74 TL
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