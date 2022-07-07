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MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR? 7 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 7 Temmuz 2022 Perşembe

07.07.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Temmuz 2022 Perşembe günü yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarında son durum bu gelişmenin ardından merak konusu oldu. Peki 7 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İşte 7 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR? 7 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 7 Temmuz 2022 Perşembe

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle vatandaşlar 7 Temmuz 2022 Perşembe günü de iarama motorlarında sorgulama yapıyor. Rusya - Ukrayna kriziyle birlikte brent petrolün artması, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle motorinin litre fiyatı 30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatlarında geçen hafta yapılan 3,34 liralık indirime bir yenisinin daha ekleneceği öğrenildi. Peki 7 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 7 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz gün yapılacak zammın iptal edilmesinin ardından bu sabah flaş bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz gün yüzde 10’dan fazla sert düşüş yaşayan petrol fiyatları dün de 25 Nisan’dan bu yana ilk kez 100 doların altını gördü. Bu gelişme sonrasında geçtiğimiz hafta üst üste yapılan 3,34 liralık indirim ile 30 liradan geri çekilen motorin litre fiyatı için yeni bir karar alındı. Buna göre bu gece yarısından geçerli olacak şekilde motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor. Benzin grubunda ise bir değişiklik beklenmiyor.

Benzine zam mı geldi?

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen üst üste indirimlerin ardından araç sahipleri motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. 29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 TL oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?


Ankara'da 30,11'tl'den satılan motorinin litresi 27,54 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 30.11 TL'den satılan motorinin litresi 27,54 TL'ye geriledi.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul: 25.17 TL

Ankara: 25.29 TL

İzmir: 25.29 TL

Benzine zam mı geldi?

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.

Benzine zam mı geldi?

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Anahtar Kelimeler:
motorin indirim
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