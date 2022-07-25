FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MOTORİNE İNDİRİM YOLDA! 25 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları

MOTORİNE İNDİRİM YOLDA! 25 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları

25.07.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 30 TL'ye kadar yükselen motorine indirim bekleniyor. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 25 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM YOLDA! 25 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk iş gününde de vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Salı günü motorine indirim gelmesi bekleniyor. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara devam ediyor. 25 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorine 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruşluk indirim bekleniyor. Gelecek indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 TL'ye düşecek.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

Benzine zam mı geldi?

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 bin 200 lira destek verilecek! Kapsam genişletildi 7 bin 200 lira destek verilecek! Kapsam genişletildi
Motorin fiyatlarına indirim geliyor!Motorin fiyatlarına indirim geliyor!
6 milyon EYT'li bekliyor! 8 Eylül 1999 tarihi kritik6 milyon EYT'li bekliyor! 8 Eylül 1999 tarihi kritik
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'İzinsiz doğa yürüyüşü' alarmı! 9 saat sonra...

'İzinsiz doğa yürüyüşü' alarmı! 9 saat sonra...

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Türkiye'nin konuştuğu teyze ve ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu teyze ve ifadesi

Emekliye güzel haber! 28'inde hesaplarda olacak

Emekliye güzel haber! 28'inde hesaplarda olacak

Simitçiler isyan etti! ‘25 kuruşumuzdan ellerini çeksinler’

Simitçiler isyan etti! ‘25 kuruşumuzdan ellerini çeksinler’

12 ay boyunca 550 TL alacaklar!

12 ay boyunca 550 TL alacaklar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.