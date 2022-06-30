MOTORİNE ÜST ÜSTE 2 İNDİRİM! 30 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 30 Haziran 2022 Perşembe

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 30 Haziran 2022 Perşembe günü de internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında son günlerde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. Peki 30 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 30 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

MOTORİN FİYATINA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Geçtiğimiz hafta sert düşen petrol fiyatları ve BDDK’nın döviz kararı ile 16 seviyelerine geri dönen dolar/TL kuru 30 lira seviyesine yükselerek rekor kıran motorin litre fiyatına indirim olarak yansıdı.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 TL oldu.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 24,54 TL'den satılan motorinin litresi 26,82 TL'ye geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorinin litresi 26,82 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.

