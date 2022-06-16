MOTORİNE ZAM! 16 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin fiyatları

Motorin zam haberleri ve son dakika açıklamaları dolayısıyla akaryakıt fiyatlarına ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki 16 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 'Benzin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 16 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin fiyatları haberimizde...

MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Gece yarısından itibaren geçerli olan son zamla birlikte İstanbul'da 27.90'a satılan motorinin litresi 29.19'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 28.03'den 29.32'ye çıktı.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,90 liradan satılıyordu. 16 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.19 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzine zam gelmedi. 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda benzinin litresi 26,24 TL'ye çıkmıştı. Öte yandan İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı 11.61 TL, Avrupa yakasında ise 11.82 TL.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 28.03'den satılan motorinin litresi 29.32'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi. Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.85 TL.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İZmir'de 28.03'den satılan motorinin litresi 29.32'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

