MOTORİNE ZAM 25 AĞUSTOS 2022! Motorin fiyatı ne kadar, zam sonrası kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? 25 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Brent petrol 100 doların üzerine yükselince akaryakıt fiyatları için yeni bir zam haberi geldi. Açıklama sonrası benzin, LPG gibi akaryakıt fiyatları da internette araştırılmaya başlandı. Peki Motorin fiyatı ne kadar, zam sonrası kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? İşte 25 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE BİR ZAM DAHA!

25 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş zam geldi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 26 lira 3 kuruş TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25

Ankara'da motorin litre fiyatı 26 lira 14 kuruş TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 26 lira 15 kuruş TL/LT



