MOTORİNE ZAM 25 AĞUSTOS 2022! Motorin fiyatı ne kadar, zam sonrası kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? 25 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Brent petrol 100 doların üzerine yükselince akaryakıt fiyatları için yeni bir zam haberi geldi. Açıklama sonrası benzin, LPG gibi akaryakıt fiyatları da internette araştırılmaya başlandı. Peki Motorin fiyatı ne kadar, zam sonrası kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? İşte 25 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları...
25 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş zam geldi.
İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 26 lira 3 kuruş TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25
Ankara'da motorin litre fiyatı 26 lira 14 kuruş TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı 26 lira 15 kuruş TL/LT
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