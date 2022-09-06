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MOTORİNE ZAM! 6 Eylül motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? 6 Eylül 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları!

06.09.2022 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları son dakika olarak geçilen zam haberi sonrası araç sahibi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına etkisi devam ediyor. Gelen zam ile akaryakıt fiyatları bugün yeniden değişti. Peki, 6 Eylül motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İşte 6 Eylül 2022 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE ZAM! 6 Eylül motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? 6 Eylül 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere, brent petrol ve döviz kurunun sık sık değişmesi, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sık sık indirim ve zamlarla değişen akaryakıt fiyatları 6 Eylül Salı günü gelen zamla bir kez daha değişti. Peki, 6 Eylül motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İşte 6 Eylül 2022 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları...

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6 EYLÜL 2022 MOTORİN FİYATI NE KADAR?

3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti. 6 Eylülden itibaren 56 kuruş, motorine ise 70 kuruş zam yapıldı. Öte yandan LPG fiyatlarında ise 40 kuruş indirime gidildi.

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İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

Motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul'da 25.22'ye yükseldi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Motorin Ankara'da ise 25.34'e çıktı.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorin 25.36'ya yükseldi.

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İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmaya başlayan zamlı tarifeye göre benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19.23 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzin fiyatı 19.37'ye yükseldi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Son zamla birlikte İzmir'de benzinin fiyatı 19.35'e çıktı.

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GÜNCEL LPG FİYATLARI

LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da 10.95'e, Ankara'da 10,98'e, İzmir'de 10,82'ye düştü.

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