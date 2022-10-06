MOTORİNE ZAM GELİYOR! Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? Akaryakıt piyasası toz duman!

Motorine zam bekleniyor. Mazot ve benzine 1 günde 2 kez zam geldi. Araç sahiplerini üzen gelişme sonrası Mazotta 1,53 TL fiyat artışı beklendiği kaydedildi. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?

Benzin ve motorine zam geldi. Brent petrolün 93 dolar seviyesine çıkması ve Rusya-Ukrayna savaşında şiddetin artmasıyla dünün ardından bugün de akaryakıta çifte zam geldi.

Bu ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. 7 Ekimden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,53 TL fiyat artışı bekleniyor. Bugün benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR ?

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 25 lira 61 kuruş oldu.

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzinin litresi Ankara'da 20 lira 74 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise 25 lira 74 kuruşa çıktı.

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi İzmir'de 20 lira 73 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise 25 lira 75 kuruşa çıktı.

Otogaz fiyatları ise uzun bir aradan sonra yeniden 10 liranın altına geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARINA NEDEN ZAM GELİYOR?

Yurt içi akaryakıt fiyatları petroldeki küresel fiyat değişimi ve dolar/TL’deki değişime göre belirleniyor. Petrol fiyatları Eylül ayı içinde sert düşüşler yaşadı, ancak aynı dönemde dolar kuru rekor kırdığı için akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleşmedi. Son haftada ise dolar/TL’deki yükselişe ek olarak petrol fiyatlarında da toparlanma olması maliyeti artırdığı için fiyatlar yükseltildi.

