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MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 14 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin fiyatları!

14.06.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorine zam haberleri, motorin fiyatı ve benzin, LPG gibi akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri 14 Haziran 2022 Salı günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar zam iddiaları ve EPGİS'ten yapılan açıklama sonrası araştırmalarına hız verdi. Peki motorine zam mı geldi? 14 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İşte 14 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar...

MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 14 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin fiyatları!

Motorine zam haberleri ve motorin fiyatları 14 Haziran Salı, yani haftanın ikinci günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. EPGİS, motorine 2.60 TL zam geleceği haberlerini 13 Haziran Pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanlamıştı. Bu açıklama sonrası vatandaşlar 14 Haziran 2022 Salı günü motorine zam mı geldi? 14 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 14 Haziran 2022 Salı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

14 Haziran Salı günü motorinin litresi İstanbul'da 27.89'a, Ankara ve İzmir'de 28.01 TL.

MOTORİN FİYATI 14 HAZİRAN 2022 SALI

8 Haziran'da gelen zamla İstanbul'da motorinin litre fiyatı 27.89 TL oldu.

8 Haziran'da gelen zam ile birlikte motorinin fiyatı, İzmir'de 26 TL'ye, Ankara'da ise 25,99 TL'ye yükselmiş oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. 8 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzine zam gelmedi. 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda benzinin litresi 26,24 TL'ye çıkmıştı.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?


Ankara'da 8 Haziran'dan bu yana motorinin litresi 28.01 TL'ye satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?


Ankara'da 25,11 TL'den satılan benzinin litresi 2 Haziran'da 26,33 TL'ye yükselmişti.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

Benzine zam mı geldi?

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 8 Haziran'da 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?


İzmir'de 26,35 liradan satılan benzinin litresi 28.01 liraya yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

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