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MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 27 Mayıs 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

27.05.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorine zam haberleri ve motorin fiyatı; benzin, LPG gibi akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan kişiler arama motorlarında güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 27 Mayıs 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar oldu? İşte benzin ve LPG de dahil olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 27 Mayıs 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

Motorine zam haberleri ve motorin fiyatları 27 Mayıs Cuma, yani haftanın beşinci günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere motorin, LPG ve güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 27 Mayıs 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar oldu? Benzin, akaryakıt, mazot ne kadar oldu? sorularının yanıtı ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

27 Mayıs Cuma günü gelen zamla motorinin litre fiyatı İstanbul’da 23,50 TL’ye yükseldi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Öte yandan Ankara'da motorin gelen son zamla sebebiyle 23,59 TL’ye yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorin litre fiyatı ise 23,59 TL'ye yükseldi.

Benzine zam mı geldi?

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

27 Mayıs Cuma günü gelen zamla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 24,32 TL’ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da benzin gelen son zamla birlikte 24,42 TL’ye yükseldi.

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de benzin litre fiyatı 24,42 TL oldu.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

Benzine zam mı geldi?

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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