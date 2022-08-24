MOTORİNE ZAM! Motorin fiyatı ne kadar, zam ne zamandan itibaren geçerli? Benzin litre fiyatı ne kadar? 24 Ağustos 2022 Güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilirken Benzin, LPG gibi akaryakıt fiyatları da internette araştırılıyor. Akaryakıta art arda yapılan zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Peki, motorin fiyatı ne kadar, zam ne zamandan itibaren geçerli? Benzin litre fiyatı ne kadar? İşte 24 Ağustos 2022 Güncel benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE ZAM MI GELECEK?

Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 95 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİN ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Motorin zammı ile ilgili yapılan açıklamaya göre söz konusu zam 25 Ağustos 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 25,03 TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25

Ankara'da motorin litre fiyatı 25.12 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 25.13 TL/LT



