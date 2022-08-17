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Motorine zam var mı? 17 Ağustos 2022 motorine zam geldi mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

17.08.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorine zam var mı? 17 Ağustos 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Petrolde yaşanan yüzde 5’lik sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarıyla yaşanan bu gelişmenin ardından geçtiğimiz gün bir gelişme daha yaşanmış ve 17 Ağustos için yeni bir zammın gündemde olduğu kaydedilmişti. Peki, "Bugün motorine zam var mı?", "17 Ağustos 2022 motorine zam geldi mi?", "Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?" İşte 17 Ağustos 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları...

Motorine zam var mı? 17 Ağustos 2022 motorine zam geldi mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Motorin fiyatlarına zam geleceği yönündeki haberler sonrası birçok kişi 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. "Bugün motorine zam var mı?", "17 Ağustos 2022 motorine zam geldi mi?", "Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. 17 Ağustos 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları ve detaylar haberimizde...

MOTORİNE ZAM VAR MI? 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

17 Ağustos itibarıyla geçerli olmak üzere motorine 79 kuruş zam geleceği, benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmediği açıklanmıştı.

17 Ağustos 2022 Çarşamba günü motorin fiyatları şu şekilde:

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.15 TL/LT

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.18 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.27 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.28 TL/LT

benzinn

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL

benzin3

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.

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