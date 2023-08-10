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Motorine zam yolda! Araç sahiplerine kötü haber, hemen depoları doldurun! 10 Ağustos Perşembe 2023 güncel benzin, motorin fiyatı

10.08.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları zam iddiaları sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Benzine 2, motorine 4 TL zam geleceği yönünde basında yer alan iddialar sonrası beklenen haber geldi. Peki, benzin fiyatına zam geldi mi? 10 Ağustos 2023 Perşembe benzin ne kadar, kaç TL? Zam sonrası motorin fiyatı ne kadar olacak? İşte10 Ağustos 2023 Perşembe günü akaryakıt fiyatlarında son durum...

Motorine zam yolda! Araç sahiplerine kötü haber, hemen depoları doldurun! 10 Ağustos Perşembe 2023 güncel benzin, motorin fiyatı

Araç sahipleri, benzin ve motorin ile ilgili zam iddiaları sonrası konuya dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Benzine 2, motorine 4 TL zam geleceği iddia edilmişti. motorin litre fiyatları için 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren 1,80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. İşte10 Ağustos 2023 Perşembe günü benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELİYOR!

Motorine zam gelmesi bekleniyor. benzine 2, motorine 4 TL zam geleceği iddiaları Twitter (X) başta olmak üzere sosyal medyada gündem olmuştu. Bahsi geçen rakamlar doğru değil. Fakat motorin litre fiyatları için 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren 1,80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

ZAM SONRASI MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorin fiyatı zam sonrası ortalama olarak İstanbul’da 38,28 TL, Ankara’da 38,80 TL ve İzmir’de 38,87 TL seviyelerine yükselecek.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR? (10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE)

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel rakamlar...

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 36,08 TL
İstanbul motorin fiyatı: 36,48 TL
İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

motorin benzin

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Ankara benzin fiyatı: 36,58 TL
Ankara motorin fiyatı: 37,00 TL
Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 16,28 TL

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İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İzmir benzin fiyatı: 36,64 TL
İzmir motorin fiyatı: 37,07 TL
İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 16,02 TL

MOTORİN

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