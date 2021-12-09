Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, MTV oranı 36,20'den yüzde 25'e indirilmesine karar verildi. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nın 197 sayılı MTV Kanununun 10'uncu maddesine göre karar verildiği belirtildi.

Söz konusu kararda "2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçeci 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak belirlenmiştir" denildi.

YILBAŞINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.

Kaynak: DHA

