MYNET ÖZEL | Gözden kaçan detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşıp: "Bizimkisi aşk hikayesi" yazan Serdar Haydanlı da gözaltında

MYNET DETAY | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen isimlerin gözaltına alınması Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi oldu! Gözaltılar arasında ilginç bir isim de dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Çanakkale Köprüsü’nü, milli otomobil TOGG’u paylaşan iş insanı Serdar Haydanlı’nın adı da gözaltı listesinde var.

AK PARTİ’NİN BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİNDE DE VAR

Instagram üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı paylaşıp “Bizimkisi bir aşk hikayesi” gönderisini yazan Serdar Haydanlı’nın TOGG lansmanından 2019’da Yenikapı’da gerçekleşen AK Parti’nin Büyük İstanbul mitingine de katıldığı görülüyor.

TEKNOFEST ORGANİZASYONLARINDA SELÇUK BAYRAKTAR İLE BİR ARADA

İş insanı Serdar Haydanlı’nın organizsyon etkinlik konusunda da şirketinin olduğu Selçuk Bayraktar’ın başını çektiği Teknofest etkinliklerinde de organizatör olarak görev aldığı ifade edildi.

SERDAR HAYDANLI VE DÖNEMİN İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL

Serdar Haydanlı’nın Selçuk Bayraktar haricinde dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile de fotoğrafları olduğu görülüyor.