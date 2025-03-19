FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MYNET ÖZEL | Gözden kaçan detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşıp: "Bizimkisi aşk hikayesi" yazan Serdar Haydanlı da gözaltında

MYNET ÖZEL | Gözden kaçan detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşıp: "Bizimkisi aşk hikayesi" yazan Serdar Haydanlı da gözaltında

19.03.2025 12:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul bu sabaha şafak operasyonuyla uyandı! Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları, iş insanları gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında olan Serdar Haydanlı’nın Instagram paylaşımları ise oldukça dikkat çekici.

MYNET ÖZEL | Gözden kaçan detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşıp: "Bizimkisi aşk hikayesi" yazan Serdar Haydanlı da gözaltında

MYNET DETAY | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen isimlerin gözaltına alınması Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi oldu! Gözaltılar arasında ilginç bir isim de dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Çanakkale Köprüsü’nü, milli otomobil TOGG’u paylaşan iş insanı Serdar Haydanlı’nın adı da gözaltı listesinde var.

image

AK PARTİ’NİN BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİNDE DE VAR

Instagram üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı paylaşıp “Bizimkisi bir aşk hikayesi” gönderisini yazan Serdar Haydanlı’nın TOGG lansmanından 2019’da Yenikapı’da gerçekleşen AK Parti’nin Büyük İstanbul mitingine de katıldığı görülüyor.

0

TEKNOFEST ORGANİZASYONLARINDA SELÇUK BAYRAKTAR İLE BİR ARADA

İş insanı Serdar Haydanlı’nın organizsyon etkinlik konusunda da şirketinin olduğu Selçuk Bayraktar’ın başını çektiği Teknofest etkinliklerinde de organizatör olarak görev aldığı ifade edildi.

Ekran görüntüsü 2025-03-19 114617

SERDAR HAYDANLI VE DÖNEMİN İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL

Serdar Haydanlı’nın Selçuk Bayraktar haricinde dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile de fotoğrafları olduğu görülüyor.

Ekran görüntüsü 2025-03-19 114652

İlginizi Çekebilir

Şeyma Subaşı’nın ablasının eşine de gözaltı kararı! İşte gözaltı gerekçesi...

Şeyma Subaşı’nın ablasının eşine de gözaltı kararı! İşte gözaltı gerekçesi...

 Kızı çakarlı arabayla show yapmıştı! Gözaltı listesinde...

Kızı çakarlı arabayla show yapmıştı! Gözaltı listesinde...

 Özel'den İmamoğlu açıklaması: "Bu bir darbe girişimidir" AK Partililere çağrı yaparak seslendi: 'Eninde sonunda...'

Özel'den İmamoğlu açıklaması: "Bu bir darbe girişimidir" AK Partililere çağrı yaparak seslendi: 'Eninde sonunda...'

Ekran görüntüsü 2025-03-19 114518

Canlı Borsa
Türkiye'yi sarsan şafak operasyonunda bir medya patronu da gözaltına alındı!Türkiye'yi sarsan şafak operasyonunda bir medya patronu da gözaltına alındı!
Altın fiyatları alev alev! İşte son durum...Altın fiyatları alev alev! İşte son durum...
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar Serdar Haydanlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | Gözden kaçan detay! "Bizimkisi aşk hikayesi" yazan Serdar Haydanlı da gözaltında

MYNET ÖZEL | Gözden kaçan detay! "Bizimkisi aşk hikayesi" yazan Serdar Haydanlı da gözaltında

Türkiye'yi sarsan şafak operasyonunda bir medya patronu da gözaltına alındı!

Türkiye'yi sarsan şafak operasyonunda bir medya patronu da gözaltına alındı!

Dolar 41 TL'yi aştı, euro 45 TL'ye dayandı!

Dolar 41 TL'yi aştı, euro 45 TL'ye dayandı!

İki profesör birden diplomasını kaybetti!

İki profesör birden diplomasını kaybetti!

Cem Küçük'ten 'İBB'ye kayyum' açıklaması!

Cem Küçük'ten 'İBB'ye kayyum' açıklaması!

Kızı çakarlı arabayla show yapmıştı! Gözaltı listesinde...

Kızı çakarlı arabayla show yapmıştı! Gözaltı listesinde...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.