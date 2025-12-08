N Kolaylılar kazanıyor! iPhone 17 ve PlayStation 5 kazanma şansı

Ev Yaşam Ev Yaşam
Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
N Kolay, yeni yıla girerken hem yeni hem de mevcut müşterilerini teknoloji harikası hediyelerle buluşturuyor. Sınırlı süreliğine geçerli olacak çekiliş kapsamında kampanyaya katılan şanslı 6 kişi, Apple iPhone 17'nin ya da PlayStation 5'in sahibi olacak. Hemen “CEKILIS boşluk TCKN” yazıp 3050’ye göndererek çekilişe katıl, N Kolay’dan işlem yaptıkça iPhone 17 veya Playstation 5 kazanma şansını katla! İşte detaylar...

N Kolay, 8 Aralık 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında hem yeni hem de mevcut müşterilere rüya gibi hediyeler kazanma şansı sunuyor. Kampanya boyunca N Kolay uygulaması üzerinden yapacağınız işlemlerle çekiliş haklarını toplayarak 3 adet Apple iPhone 17 (256 GB) ve 3 adet Sony PlayStation 5'ten birini kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Toplam 6 talihliyi belirleyecek bu büyük çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken SMS göndermek!

Çekiliş haklarınızı N Kolay Mobil’de çoğaltın!

Bu heyecan verici çekilişe dahil olabilmek için ilk adım çok basit!
Hemen CEKILIS yazıp bir boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numaranızı ekleyin ve 3050’ye gönderin. SMS gönderimini takiben ister yeni N Kolay müşterisi olun ister eski çekilişe katılmaya hak kazanacaksınız. Ayrıca N Kolay Mobil uygulaması üzerinden yapacağınız her işlemle çekiliş haklarınızı artırabilir; şansınızı en fazla 26 hakka kadar yükseltebilirsiniz.

  • Aktif Yatırım Bankası A. Ş. tarafından düzenlenen kampanya 08 Aralık 2025 tarihinde saat 00.01 başlayacak olup 31 Aralık 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
  • Kampanyaya katılmak için yukarıda belirtilen tarihler arasında “CEKILIS boşluk TCKN” yazarak 3050’ye SMS gönderilmelidir.
  • İkramiye olarak 3 kişiye 79.000 TL değerinde iPhone 17 (256 GB) ve 3 kişiye 27.680 TL değerinde Sony PS5 Slim Digital Edition 1 TB SSD Oyun Konsolu hediye edilecek.
  • N Kolay Mobil uygulamasını indirip uygulama üzerinden görüntülü görüşme ya da kurye ile kimlik tespit sürecini tamamlayarak hesap oluşturan müşterilere 1 çekiliş hakkı verilir.
  • N Kolay Mobil uygulaması üzerinden arkadaş davet ederek N Kolay’lı olmasını sağlayan kişiye her arkadaşı için 1 çekiliş hakkı tanımlanır. Arkadaş davet etme ile kazanılacak çekiliş hakkı 10 ile sınırlıdır.
  • N Kolay Mobil uygulamasında fatura ödeme işlemi yapan, yeni otomatik fatura ödeme talimatı veren, şans oyunu ödeme işlemi yapan, kripto para platformu TL transfer işlemi gerçekleştiren, İstanbulkart bakiye yükleme işlemi yapan, kredi taksiti ödeyen, farklı banka hesaplarını N Kolay’a ekleyen, N Kolay Robo Danışman hesap açan, N Kolay kartlarından harcama yapan, QR üretebilen POS cihazlarından N Kolay QR kod ile ödeme yapan müşterilere her işlem başına 1 çekiliş hakkı verilir.
  • N Kolay Mobil uygulaması üzerinden EFT/Havale/Fast ile para transferi işlemi yapan, Findeks raporu oluşturan müşterilere de 1'er çekiliş hakkı kazanır.
  • Kampanyaya katılım toplamda yeni müşteri için 23, mevcut müşteri için 22 çekiliş hakkı ile sınırlıdır.
  • Çekiliş 10.02.2026 tarihinde saat 09:30’da Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti., Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresinde yapılacaktır.
  • Kazanan talihliler 12.02.2026 tarihli Akşam gazetesinde duyurulacaktır.
  • 27.02.2026 tarihine kadar başvurmayan asillerle, 14.03.2026 tarihine kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri teslim edilmez.
  • Kampanya sadece Aktif Yatırım Bankası bireysel müşterilerini kapsamaktadır. Ticari ve kurumsal müşteriler kampanya kapsamı dışındadır.
  • Aktif Yatırım Bankası A.Ş. kredi kartı, bireysel kredileri, kredili mevduat hesabı ödemelerinde veya işlemlerinde yasal takipte olanlar bu kampanya kapsamı dışında tutulacak olup, katılıp kazansalar dahi ikramiye verilmeyecektir.
  • Kampanya bitiş tarihi itibarıyla N Kolay hesabını kapatan veya otomatik ödeme talimatını iptal eden bireysel müşterilerin hak edilen çekiliş hakkı iptal edilecektir.
  • Kampanya tarihleri arasında 3050’ye “CEKILIS boşluk TCKN” yazarak SMS göndererek kayıt gerçekleştirmemiş bireysel müşteriler kampanyada çekiliş hakkı kazanamaz. Gönderilen SMS’de TCKN bilgisinin eksik veya hatalı olması halinde çekiliş hakkı verilemez.
  • Kampanyaya kısa mesaj yoluyla Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone hatları ile katılım yapılabilir. Katılım ücreti: Türk Telekom aboneleri için 1,99 TL, Turkcell aboneleri için 2,02 TL (KDV ve ÖİV dâhil). Vodafone abonelerine ücret yansıtılmamaktadır.
  • Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır.
  • Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
  • Kampanyaya Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez.
  • İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.
  • Kampanyaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
  • Bu kampanya Aktif Yatırım Bankası A. Ş. tarafından MPİ’nin 03.12.2025 tarih ve E-58259698-255.01.02-82119 sayılı izni ile Mucize Tanıtım tarafından düzenlenmektedir.
Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Aktif Bank çekiliş
İş birliği İçerikleri
