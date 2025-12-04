Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Nakit sıkışıklığına anında çözüm! Enpara'dan faizsiz 75.000 TL kredi
Nakit sıkışıklığına anında çözüm! Enpara'dan faizsiz 75.000 TL kredi

Seray Yalçın
Maaşınız yatmadan bitti mi? Ödenmeyi bekleyen borçlar, kredi ekstreleri, faturalar öylece bekliyor mu? O halde %0 faizli 75.000 TL kredi fırsatı tam size göre! Bütçenizi rahatlatmak ve ödemelerinizi tamamlamak için Enpara'nın kısa bir süreliğine geçerli bu fırsatını değerlendirmek isterseniz işte detaylar...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Olduğunuz yerden kolay ve hızlı başvuru!

Nakite ihtiyacınız var ancak faiz oranları, dosya masrafları ve geri ödeme süreci canınızı sıkıyorsa Enpara'nın yeni müşterilere özel sunduğu 75.000 TL'ye varan faizsiz kredi tam da size göre! Yeni Enpara müşterisi olocakların yararlandığı kredi kampanyasına başvurularınızı buraya tıklayıp Mynet üzerinden yaparak %0 faizli ihtiyaç kredinizi anında alabilirsiniz.

Açılan başvuru sayfasında tarafınızdan istenen T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası ve Doğum Tarihi gibi bilgileri doldurduktan sonra başvurunuz dakikalar içinde tamamlanır. Ön değerlendirmenin ardından kredi skorunuza göre faizsiz olarak kullanabileceğiniz kredi tutarı ve uygun vade seçenekleri karşınıza çıkar.

  • Maksimum Kredi Tutarı: 75.000 TL
  • Maksimum Vade Sayısı: 6 Ay
  • Faiz: %0
  • Dosya masrafı: Yok
  • Kredi Tahsis Ücreti: Yok
Kampanyaya katılım ve başvuru koşulları

  • Kampanya 1 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
  • Kampanya sadece henüz Enpara müşterisi olmayan kişilerin Mynet üzerinden yapacağı ihtiyaç kredisi başvuruları için geçerlidir.
  • Kampanya kapsamında %0 faizli (faizsiz) olarak kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 75.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.
  • Başvurunuzun başlangıç aşamasında yapılan ön değerlendirme (kredi skorlaması) sonucunda başvuruya devam edebileceğiniz kredi tutarı ve vadesi Enpara.com tarafından belirlenerek size bildirilir.
  • Kampanyadan her müşteri sadece 1 kere yararlanabilir.
  • Enpara.com ihtiyaç kredisinde tahsis ücreti veya dosya masrafı yoktur.
  • Bu kampanya kapsamındaki ihtiyaç kredilerinde hayat sigortası bulunmaktadır.
Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

