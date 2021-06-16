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Ne zaman emekli olurum ve ne zaman emekli maaş alırım? İşte prim gün sayısı hesaplama sayfası

16.06.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik için gün sayan pek çok vatandaş, emekli maaşını ne zaman alacağını merak ediyor. Ne zaman emekli olacağınızı öğrenmek için haberimizdeki prim günü hesaplama sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ne zaman emekli olurum ve ne zaman emekli maaş alırım? İşte prim gün sayısı hesaplama sayfası

Yıllarca çalışıp, didinip yaşını alınca emekli olup rahat sürmek isteyenler, ne zaman emekli olacağını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Hesaplamanın ardından ise emekli olduklarında ne zaman emekli maaş alacakları ise ayrı bir soru. Konuyla ilgili olarak tüm merak edilenleri bir araya topladık.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Normal şartlar baz alınarak emeklilik gününüzü hesaplamak için e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra, arama bölümüne “normal şartlarda ne zaman emekli olurum?” yazdığınız takdirde karşınıza doldurmanızı istenen bir sayfa açılacak. Öncelikle 4A, 4B, 4C olarak adlandırılan sigorta kollarından hangisine aitseniz onu seçmeniz gerekiyor. SSK’lı iseniz 4A, Bağ-Kur’lu iseniz 4B, emekli sandığına bağlı çalışıyorsanız 4C’yi işaretlemelisiniz. Daha sonra ise altta buluna işe giriş tarihinizi gün, ay, yıl şeklinde seçerek sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulamada kaç yaşında emekli olacağınız ve ne kadar prim ödemeniz gerektiğine dair bilgilere erişebilirsiniz. Emeklilik hesaplamasına doğrudan ulaşmak için aşağıda bulunan bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Normal şartlarda emeklilik hesaplaması için tıklayınız

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SSK’ya bağlı sigortalı olarak çalışanlar emekli maaşlarını hesaplamak için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sayfasından, TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus ili ve doğum tarihi bilgilerini girerek hesaplama yapabilir. Aşağıdaki bağlantıdan 4A emekli maaşı hesaplama sayfasına doğrudan ulaşabilirsiniz.

4A Emekli maaşı hesaplama ekranı için tıklayınız

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bağ-Kur’lu olarak çalışanlar ise ne zaman emekli olacağını hesaplamak için e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra arama bölümüne 4B emekli ağlığı hesaplama yazıp arama butonuna basarak sorgulama ekranına erişebilir. Burada istenilen bilgiler doldurulduğunda emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz.

4B Emekli maaşı hesaplama ekranı için tıklayınız

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekli sandığına bağlı olanlar ise hesaplamayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait ikramiye ve maaş hesaplama bölümünden işlemlerini gerçekleştirebilir. Aşağıda vermiş olduğumuz bağlantıdan sayfaya ulaşabilirsiniz.

4C Emekli maaşı hesaplama ekranı için tıklayınız

SGK PRİM HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Emeklilik yaşını hesaplamak için sigorta başlangıcına bakmak gerekmektedir. 1 Mayıs 2008’den önce ve sonra sigortası başlayanların emeklilik yaşı farklılık gösteriyor. Bu tarihten önce sigortalanmış kişilerin emeklilik yaşının belirlenmesindeki ana unsur sigorta başlangıç tarihleridir. Bu tarihten sonra sigortası başlayan kişiler için ise emeklilik yaşı için gerekli olan ana unsur prim gün sayısıdır. SGK prim gün hesaplamalarında bir ay 30 gün iken bir yıl 360 gündür. Kısacası 7200 prim günü 20 yıla denk gelirken 9000 prim günü 25 yıla denk gelir. Emekli maaşına bir örnek verilmek gerekirse 01.05.2008 tarihinden sonra sigorta girişi yapılan bir kadın çalışanın 7200 prim gününü 2035 yılına kadar doldurursa 60 yaşında emekli olabilir fakat dolduramazsa her iki yıl için bir yaş emeklilik yaşı artırılarak 2044 yılında 65 yaşında emekli maaşına sahip olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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