Bankaya gitmeden, online olarak da üyelik belgesi almak mümkün. Üyelik belgesi TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da talep edilebilir.

Firmalara can suyu olacak nefes kredisi 200 bin TL'ye varan kredi imkanı sağlıyor! Üstelik 6 ay geri ödemesiz... Firmalar nefes kredisine nasıl başvuru yapacağını ve nefes kredisi almak için talep edilen şartların ne olduğunu araştırmaya başladı. Nefes kredisi hangi firmalara verilir? Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada üyelerin, 10 bankanın Türkiye'nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabileceğini belirtti. Açıklamalarına devam eden Hisarcıklıoğlu, 6 aylık ödemesiz dönemin işletmeler için en önemli konu olduğunu vurgulayarak 6 ay boyunca anapara veya faiz ödemesinin olmayacağını iletti.

NEFES KREDİSİ HANGİ FİRMALARA VERİLİR?

Nefes kredisinden yararlanmak için firmaların belirtilen koşullara uyum sağlaması gerekiyor. Bu şartların başında ciro geliyor. Söz konusu krediden yıllık cirosu 10 milyon liranın altındaki ve Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kaydı olan üyeler faydalanabilecek. Öte yandan, kredi talep eden firmanın 2020 yılı cirosunda, bir önceki yıla göre yüzde 25 düşüş görülmesi gerekiyor.

2020'de cirosu;

0-10 Milyon TL arası olan firmalara en çok 50.000 TL

1-10 Milyon TL arası olan firmalara en çok 200.000 TL kredi imkanı sağlanacak.

Nefes kredisi KOBİ'lere 6 ay ödemesiz dönem fırsatı sunuyor. Kredi geri ödemeleri 12 taksitte yapılacak. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak. Faiz oranın ise yıllık olarak yüzde 17,5 olarak belirlendiği duyuruldu.



