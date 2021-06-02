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Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?

02.06.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nefes kredisi ile KOBİ'lere finansman desteği sağlanıyor. Kredi, 6 ay geri ödemesiz olarak veriliyor. Ancak bu krediyi vermek için firmalardan talep edilen şartlar var. Nefes kredisi hangi firmalara verilir? Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Firmalara can suyu olacak nefes kredisi 200 bin TL'ye varan kredi imkanı sağlıyor! Üstelik 6 ay geri ödemesiz... Firmalar nefes kredisine nasıl başvuru yapacağını ve nefes kredisi almak için talep edilen şartların ne olduğunu araştırmaya başladı. Nefes kredisi hangi firmalara verilir? Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?

NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Nefes Kredisi başvuruları 1 Haziran itibarıyla başladı. Ekonomiye can suyu olacak nefes kredisinden yararlanmak isteyen firmalar üye oldukları borsalardan üyelik belgesi almalı. Bunun ardından üyelik belgesi ile banka şubelerine başvuru yapmalı.

Bankaya gitmeden, online olarak da üyelik belgesi almak mümkün. Üyelik belgesi TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da talep edilebilir.

Başvuruların alınacağı nefes kredisi paketine katılım gösterecek bankaların isimleri şu şekildedir: TC Ziraat Bankası AŞ, Denizbank AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada üyelerin, 10 bankanın Türkiye'nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabileceğini belirtti. Açıklamalarına devam eden Hisarcıklıoğlu, 6 aylık ödemesiz dönemin işletmeler için en önemli konu olduğunu vurgulayarak 6 ay boyunca anapara veya faiz ödemesinin olmayacağını iletti.

Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?

NEFES KREDİSİ HANGİ FİRMALARA VERİLİR?

Nefes kredisinden yararlanmak için firmaların belirtilen koşullara uyum sağlaması gerekiyor. Bu şartların başında ciro geliyor. Söz konusu krediden yıllık cirosu 10 milyon liranın altındaki ve Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kaydı olan üyeler faydalanabilecek. Öte yandan, kredi talep eden firmanın 2020 yılı cirosunda, bir önceki yıla göre yüzde 25 düşüş görülmesi gerekiyor.

2020'de cirosu;
0-10 Milyon TL arası olan firmalara en çok 50.000 TL
1-10 Milyon TL arası olan firmalara en çok 200.000 TL kredi imkanı sağlanacak.

Nefes kredisi KOBİ'lere 6 ay ödemesiz dönem fırsatı sunuyor. Kredi geri ödemeleri 12 taksitte yapılacak. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak. Faiz oranın ise yıllık olarak yüzde 17,5 olarak belirlendiği duyuruldu.


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