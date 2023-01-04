O patronların sayısı arttı, işçiler isyan etti! SGK da uyardı: 'Asgari ücret' oyununa ağır cezalar geliyor

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri asgari ücret... Yeni yıla girmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti duyurdu. 2023 yılında geçerli asgari ücret tutarı 8 bin 506 TL oldu. Ancak kimi işverenler var ki işçilerin sigorta günlerinin dahi eksik gözükmesine yol açacak şekilde ödeme yapıyor.

Bazı patronlar çalışanını asgari ücretli gibi göstermek üzere maaşının asgari ücret kadarını bankaya yatırıyor. Geri kalan ödemeyi ise elden yapıyor. Fox Haber'de yer alan habere göre, bu işverenlerin sayısı son zamanlarda artınca hem SGK'dan uyarı geldi hem de işçiler isyan etti.

Gaziantep'teki bir işçi tepkisini dile getirirken "Normalde bizim ücretlerimizin, mesailerimizin bankaya yatırılıp sigorta günlerimizi o günlerden hesaplatmaları lazım" dedi.

