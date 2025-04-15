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Ödeyenler de başvurabilir! 9 bin lira trafik cezası geldi, yaptığı hamleyle parasını geri aldı: 'Bu kararı kullanabilirler'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
15.04.2025 13:47
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Trafik cezaları kuralların uyulması anlamında hayati önem taşısa da sürücülerin kabusu olmaya devam ediyor. Ankara'da yaşayan bir sürücü radarda hız sınırı yüzde 50 oranında geçmesine rağmen avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru sayesinde parasını geri alacak. Davayı açan avukat kararın emsal olabileceğini belirterek, "Bundan sonra kullanabilirler bu kararı" ifadelerini kullandı.

Ödeyenler de başvurabilir! 9 bin lira trafik cezası geldi, yaptığı hamleyle parasını geri aldı: 'Bu kararı kullanabilirler'

Ankara'da yaşayan Özer K.'ye, Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobiliyle hız ihlalinden uygulanan 9 bin 268 liralık ceza, radar cihazının kalibrasyon ayarının son 1 yıl içerisinde yapıldığına ilişkin belge sunulmaması sonucu, mahkeme tarafından iptal edildi.

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9 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Reklam işi yapan Özer K.'ye, 18 Mayıs 2024'te Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobiliyle hız sınırını yüzde 50 aşması nedeniyle 9 bin 268 lira ceza uygulandı. Özer K., cezaya, avukatı Asiye Meltem Taşçı aracılığıyla Niksar Sulh Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulundu.

1 YIL İÇİNDE YAPILMADIĞI İÇİN...

Mahkeme, uygulanan cezada radar ölçümüyle ilgili delil sunulmadığı ve cihazın kalibrasyon ayarının son 1 yıl içerisinde yapıldığına ilişkin belge sunulmaması nedeniyle cezanın haksız olduğuna hükmetti. Mahkeme, cezayı iptal edip, sürücünün ödediği para cezasının iadesine karar verdi.

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"KARAR EMSAL NİTELİKTE"

Avukat Asiye Meltem Taşçı, kararın emsal nitelikte olduğunu belirterek, "Radar cezaları geldiği zaman genelde insanlar itiraz ettiğinde 'Levha bulunmuyor' veya 'Acele bir durumum vardı bu yüzden iptal edelim' diye dilekçe veriyorlar. Ama genelde kabul olmuyor. Biz burada radar cihazının kalibrasyon süresiyle alakalı itiraz yaptık. Bu yüzden kabul oldu. Bu cihazların 1 yıllık periyodik bakımı olması gerekiyor. Biz bunun kalibrasyon belgelerini istedik. 1,5 yıldır bakım yapılmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla mahkeme de cezanın iadesine karar verdi" dedi.

CEZAYI ÖDEYENLER DE YAPABİLİR

Taşçı, sürücülerin radar cezasıyla ilgili itirazlarında 15 günlük sürelerinin olduğunu ve bu sürede indirimden faydalanıp cezayı ödemeleri gerektiğini belirtti. Cezayı ödeyen sürücülerin dava haklarının saklı kaldığını belirten Taşçı, "Ondan sonra da sulh ceza hakimliğine dilekçe yazsınlar ve kalibrasyon belgelerinin taraflarına sunulmasını istesinler. Kalibrasyon belgeleri sunulduktan sonra periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı anlaşılıyor. Bu ortaya çıktığında cezalar iptal olmuş oluyor. Geri para iadesi alıyorlar.

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"BUNDAN SONRA KULLANABİLİRLER BU KARARI"

Müvekkilim hız sınırını yüzde 50 oranında geçmiş gözüküyor. Aslında iptal olması çok zormuş gibi duruyor ama kalibrasyon süresini geçtiği için ceza oranı otomatik olarak hız sınırının altına düşmüş oldu. Dolayısıyla kazanmış olduk. Şimdi para iadesini bekliyoruz. Emsal bir karar olabilir; bundan sonra kullanabilirler bu kararı. Müvekkilim de çok sevindi. Çünkü 6 bin küsur lira ödemişti indirimden faydalanarak, şimdi geri alacak parasını" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avukat trafik cezası radar emsal karar
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