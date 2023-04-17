ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇILIĞI 2023: Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman hesaplara yatacak ve kimlere verilecek?

Öğrencilere bayram harçlığı başvuru ekranı ve ödeme tarihi merak edildi. Öğrenci bayram harçlığı ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Öğrenci bayram ikramiyesi miktarının 1000 TL civarında olması bekleniyor. Öğrencilere bayram harçlığı tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Öğrenci bayram harçlığı miktarının 1000 TL civarında olması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Öğrencilere bayram harçlığı ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olatrak güncellenecektir...

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri belli oldu.

Emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.



