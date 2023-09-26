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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ 2023: Vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman yapılacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda

26.09.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı hakkında son durum bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı nedeniyle merak konusu oldu. Üniversite öğrencileri bir kereye mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu telefon ve bilgisayar alımı yapabilecek. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki son toplantı 5 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Gözler bugünkü Kabine Toplantısı'nda? Peki vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman yapılacak? Vergisiz cep telefonu modelleri neler?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ 2023: Vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman yapılacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Öğrencilere vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağına dair yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları ve gençlere vaat edilen ÖTV'siz cep telefonu düzenlemesinin de karara bağlanması bekleniyor. vergisiz cep telefonu satışı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılması beklenen vergisiz telefonda son durum...

vergisizi telefon satışı

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

Vergisiz telefon konusunda son açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır tarafından yapıldı.

Bakan Kacır, şu ifadelere yer verdi:

"Yani bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Türkiye genç bir ülke, yani malumunuz yaş ortalamamız 33. Çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti, ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri bizleri talimatlandırıyor.

Normalde beş yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil gayemiz bir an evvel sözlerimizi milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz."

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VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ NELER?

Vergisiz telefon modelleri merak konusu oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapılan çalışmada indirimin sadece yerli telefonlarla sınırlı olacağını belirtti. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yerli denilince tek bir telefon markasının söz konusu olmadığını, Türkiye'de yatırımı olan uluslararası markaların da bu indirime dahil oldujklarını vurguladı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda konunun netleşmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ YA DA MONTAJI YAPILAN CEP TELEFONLARI

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Reeder: S19 Max Pro S- S23 Pro Max- S19 Max Pro- S19 Max

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Tecno Mobile: Camon 16,

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

General Mobile: 21, Phoenix 5G, 24 Pro, GM 23

CEP TELEFONU VERGİ ORANI

Cep telefonlarının vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor.

Cep telefonun fiyatına göre ÖTV oranı yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak değişiyor.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı bugün 2(6 Eylül 2023 Salı) yapılacak.

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26 EYLÜL 2023 KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine Toplantısı'nda enflasyonla mücadele, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği konuları öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Kabine Toplantısı'nda, iç ve dış siyasetteki gelişmeleri de ele alınacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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