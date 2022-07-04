Öğretmen maaşları ne kadar olacak 2022? En düşük öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Öğretmen maaşı zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 'En düşük öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Öğretmen maaşı zammı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?

Öğretmen maaşı zammı temmuz zammının ardından belli olacak.

TÜİK, haziran ayı enflasyon oranını 4 Temmuz Pazartesi günü açıklauacak.

Saat 10.00'da yapılacak açıklamanın ardından 6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

ÖĞRETMEN MAAŞI 300 TL ZAMLANACAK MI?

Zamlı öğretmen maaşı temmuz zammı sonrası netlik kazanacak. Yeni rakamlar açıklandığında haberimizde yer verilecektir...

Ocak ayında gelen yüzde 35 oranındaki memur zammı sonrası öğretmen maaşları şöyle güncellenmişti:

Öğretmen (1/4) – 6553 (2021) - 8668 TL (güncel maaş)

Ayrıca 2022 Temmuz ara zammı ile birlikte asgari ücret aşağıda yer alan tablodaki gibi oldu.



