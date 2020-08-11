Ons altında sert düşüş!

Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altın, ABD destek paketinin yaydığı iyimserlikle doların destek bulması sonrasında 2,010 doların da altına çekildi.

Koronavirüs pandemisi ve ABD-Çin arasındaki gerilim yatırımcıları güvenli liman olarak tabir edilen altına yönlendirdi. Dünya genelinde merkez bankalarının da düşük faiz politikası nedeniyle altına olan talepte artış yaşanıyor.

Ons altının 2000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte yeni rekorların gelebileceği açıklamasında bulunan bazı uzmanlar bir yandan da bu seviyenin kritik olduğunu ve satışların gelmesiyle birlikte yatırımcıların büyük zarar edebileceğini belirtmişti.

Emtia piyasasının son günlerdeki en hareketli aktörü altın bugün sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Ons altının psikolojik sınır olan 2000 doların altına gerilemesiyle birlikte satışlar hız kazandı.

Koronavirüs pandemisi ve ABD-Çin arasındaki gerilim yatırımcıları güvenli liman olarak tabir edilen altına yönlendirdi. Dünya genelinde merkez bankalarının da düşük faiz politikası nedeniyle altına olan talepte artış yaşanıyor.