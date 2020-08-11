FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ons altında sert düşüş!

Ons altında sert düşüş!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.08.2020 10:26 | Son Güncelleme

Emtia piyasasının son günlerdeki en hareketli aktörü altın bugün sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Ons altının psikolojik sınır olan 2000 doların altına gerilemesiyle birlikte satışlar hız kazandı.

Ons altında sert düşüş!

Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altın, ABD destek paketinin yaydığı iyimserlikle doların destek bulması sonrasında 2,010 doların da altına çekildi.

Koronavirüs pandemisi ve ABD-Çin arasındaki gerilim yatırımcıları güvenli liman olarak tabir edilen altına yönlendirdi. Dünya genelinde merkez bankalarının da düşük faiz politikası nedeniyle altına olan talepte artış yaşanıyor.

Ons altının 2000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte yeni rekorların gelebileceği açıklamasında bulunan bazı uzmanlar bir yandan da bu seviyenin kritik olduğunu ve satışların gelmesiyle birlikte yatırımcıların büyük zarar edebileceğini belirtmişti.

Emtia piyasasının son günlerdeki en hareketli aktörü altın bugün sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Ons altının psikolojik sınır olan 2000 doların altına gerilemesiyle birlikte satışlar hız kazandı.

Koronavirüs pandemisi ve ABD-Çin arasındaki gerilim yatırımcıları güvenli liman olarak tabir edilen altına yönlendirdi. Dünya genelinde merkez bankalarının da düşük faiz politikası nedeniyle altına olan talepte artış yaşanıyor.

Ons altının 2000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte yeni rekorların gelebileceği açıklamasında bulunan bazı uzmanlar bir yandan da bu seviyenin kritik olduğunu ve satışların gelmesiyle birlikte yatırımcıların büyük zarar edebileceğini belirtmişti.

İç piyasada ise, gram altın 473 liraya, çeyrek altın 803 liraya, Cumhuriyet altını da 3,196 liraya geriledi.

Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler ile Irak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretimi kısıntısı kararlarına uyacaklarını açıklamalarıyla 45 doların üzerine yükselen Brent'in varil fiyatı bu düzeyde tutunuyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD'de, Covid-19 krizinin etkilerine karşı yeni teşvik paketi için Cumhuriyetçi ve Demokratların yeniden masaya oturacakları ve Asya piyasalarında petrol talebinde toparlanma beklentileri de etkili oldu.

Katar dışındaki Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerinin ortak açıklamasında, küresel petrol piyasalarının, OPEC+ grubunun ilan ettiği üretim kısıntısı kararlarına tam katılım ile istikrara kavuşacağının altı çizildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
İhtiyaç sahipleri için bütün yardım hizmetleri burada! İhtiyaç sahipleri için bütün yardım hizmetleri burada!
Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Altında sert düşüş devam ediyor!

Altında sert düşüş devam ediyor!

Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!

Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!

Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor

Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Altında yükseliş sürecek mi?

Altında yükseliş sürecek mi?

Altın düşer mi? Uzman isimden altın yorumu!

Altın düşer mi? Uzman isimden altın yorumu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benzine 23 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Yusufeli Barajı'nda son 50 metre! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak

Yusufeli Barajı'nda son 50 metre! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak

İhtiyaç sahipleri için bütün yardım hizmetleri burada! Tek şart bulunuyor...

İhtiyaç sahipleri için bütün yardım hizmetleri burada!

Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Evden çalışmak isteyenlere İŞKUR'dan destek! Ayda 1.000 TL'ye kadar...

Evden çalışmak isteyenlere İŞKUR'dan destek!

Gümüş fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı 11 Ağustos 2020 gümüş fiyatları! Gümüşün gramı ne kadar oldu?

Gümüş yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.