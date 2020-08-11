Ons altında sert düşüş!

Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altın, ABD destek paketinin yaydığı iyimserlikle doların destek bulması sonrasında 2,010 doların da altına çekildi.
Koronavirüs pandemisi ve ABD-Çin arasındaki gerilim yatırımcıları güvenli liman olarak tabir edilen altına yönlendirdi. Dünya genelinde merkez bankalarının da düşük faiz politikası nedeniyle altına olan talepte artış yaşanıyor.
Ons altının 2000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte yeni rekorların gelebileceği açıklamasında bulunan bazı uzmanlar bir yandan da bu seviyenin kritik olduğunu ve satışların gelmesiyle birlikte yatırımcıların büyük zarar edebileceğini belirtmişti.
Emtia piyasasının son günlerdeki en hareketli aktörü altın bugün sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Ons altının psikolojik sınır olan 2000 doların altına gerilemesiyle birlikte satışlar hız kazandı.
Koronavirüs pandemisi ve ABD-Çin arasındaki gerilim yatırımcıları güvenli liman olarak tabir edilen altına yönlendirdi. Dünya genelinde merkez bankalarının da düşük faiz politikası nedeniyle altına olan talepte artış yaşanıyor.
Ons altının 2000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte yeni rekorların gelebileceği açıklamasında bulunan bazı uzmanlar bir yandan da bu seviyenin kritik olduğunu ve satışların gelmesiyle birlikte yatırımcıların büyük zarar edebileceğini belirtmişti.
İç piyasada ise, gram altın 473 liraya, çeyrek altın 803 liraya, Cumhuriyet altını da 3,196 liraya geriledi.
Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler ile Irak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretimi kısıntısı kararlarına uyacaklarını açıklamalarıyla 45 doların üzerine yükselen Brent'in varil fiyatı bu düzeyde tutunuyor.
Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD'de, Covid-19 krizinin etkilerine karşı yeni teşvik paketi için Cumhuriyetçi ve Demokratların yeniden masaya oturacakları ve Asya piyasalarında petrol talebinde toparlanma beklentileri de etkili oldu.
Katar dışındaki Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerinin ortak açıklamasında, küresel petrol piyasalarının, OPEC+ grubunun ilan ettiği üretim kısıntısı kararlarına tam katılım ile istikrara kavuşacağının altı çizildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum