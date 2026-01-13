Organik manav Selen Çetinkaya da gözaltında... Yine "özel jet" detayı

Ünlülere yönelik soruşturmada Mert Vidinli, Cihanna gibi kişilerin sosyal medya fenomenleriyle sık sık özel jetlerle yurt dışına çıktığı ve özellikle Dubai'de bazı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmişti. Bu soruşturmada birçok kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

YİNE ÖZEL JET DETAYI

Soruşturmanın bugünkü aşamasında gözaltına alınan Selen Çetinkaya'nın İngiltere (Londra) ve Slovenya seyahatlerinde de özel jet kullandığı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. Çetinkaya, uyuşturucu suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı.

ORGANİK MEYVE SATIYOR

Instagram'da 15 bin takipçisi bulunan Selen Çetinkaya, "SELEGGTİON" isimli işletmenin kurucusu. Manavın adresi Pınarhisar Kırklareli olarak gösteriliyor.

BU SABAH NE OLDU?

Ünlü isimlere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında; kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak, kişileri fuhşa teşvik etmek ya da bu faaliyetlere aracılık etmek, ayrıca kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçlamalarıyla oyuncu Oktay Kaynarca, sanatçı Emel Müftüoğlu ile birlikte Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.