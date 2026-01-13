FİNANS

Organik manav Selen Çetinkaya da gözaltında... Yine "özel jet" detayı

Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Selen Görgüzel, Doğukan Güngör gibi isimlerin de dahil olduğu ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileriyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca da narkotik soruşturmasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri de organik manav ürünlerini internet üzerinden satan bir firmanın sahibi olan Selen Çetinkaya...

Organik manav Selen Çetinkaya da gözaltında... Yine "özel jet" detayı
Ünlülere yönelik soruşturmada Mert Vidinli, Cihanna gibi kişilerin sosyal medya fenomenleriyle sık sık özel jetlerle yurt dışına çıktığı ve özellikle Dubai'de bazı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmişti. Bu soruşturmada birçok kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturmanın bugünkü aşamasında gözaltına alınan Selen Çetinkaya'nın İngiltere (Londra) ve Slovenya seyahatlerinde de özel jet kullandığı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. Çetinkaya, uyuşturucu suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı.

Instagram'da 15 bin takipçisi bulunan Selen Çetinkaya, "SELEGGTİON" isimli işletmenin kurucusu. Manavın adresi Pınarhisar Kırklareli olarak gösteriliyor.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında; kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak, kişileri fuhşa teşvik etmek ya da bu faaliyetlere aracılık etmek, ayrıca kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçlamalarıyla oyuncu Oktay Kaynarca, sanatçı Emel Müftüoğlu ile birlikte Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

